Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın KÖYDES ile ilgili dile getirdiği eleştirilerek cevap verildi.

Bilindiği üzere, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi, kırsal yerleşim alanlarının içme suyu, yol ve küçük ölçekli sulama tesisi gibi temel altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürütülen bir kamu yatırım programı olduğunun belirtildiği açıklamada, “Programın koordinasyonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülmekte, ödenekler illere tahsis edilmekte ve kullanım esasları belirlenmektedir. 2026/11394 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; İlçelere ayrılan ödeneklerin Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHGB) ve/veya İl Özel İdaresi aracılığıyla kullanılacağı, projelerin yürütülmesinden ilçelerde kaymakamların, illerde ise valilerin sorumlu olacağı, İlçelere ayrılan ödeneklerin hangi projelere harcanacağına (il merkezi dahil) vali başkanlığında toplanan İl Tahsisat Komisyonu’nun karar vereceği, bu komisyonda vali, il genel meclisi başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, kaymakamlar ve ilgili kurum müdürlerinin yer alacağı, hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla KÖYDES yatırım programının hazırlanması ve uygulanması süreci; kaymakamlıklar, ilgili kamu kurumları ve Valilik makamının katılımıyla oluşan İl Tahsisat Komisyonu tarafından yürütülen kurumsal bir süreçtir. Bu süreçte; Köylere Hizmet Götürme Birliği organları olan Birlik Meclisi (Birlik Başkanının başkanlığında üye köylerin muhtarları ve Merkez İlçe İl Genel Meclisi üyelerinin katılımından teşekkül eden) ve Birlik Encümeni (Birlik Başkanının Başkanlığında meclisin muhtar üyeleri arasından bir yıl için seçilen iki ve İl Genel Meclisi Üyeleri arasından seçilen iki olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eden) nin kararı öngörülmemiştir. Cumhurbaşkanlığı kararında öngörülmeyen birlik organlarının sürece dahil edilmeyişinin, basın açıklamasında iddia edildiği gibi “KÖYDES’e kayyım atanması veya seçilmiş bir yönetim yapısının görevden uzaklaştırılması” şeklinde değerlendirilmesi doğru olmayacaktır. Sonuç olarak; ilimiz KÖYDES ödeneğinin tahsisi, yönetim ve uygulama süreçleri ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda görevli ve yetkililerce yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

