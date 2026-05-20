Gençlik Haftası Masa Tenisi turnuvaları Osmancık ile devam etti.

İlçe Spor Salonunda yapılan turnuvada 80 erkek 35 kadın toplam 115 sporcu mücadele etti.

Turnuva sonunda genç erkeklerde Enes Tuna Bilgili birinci Mert Kaan Dalkıran ikinci Talha Karaağaç ücüncü Mustafa Buldu ise dördüncü oldu. Genç kadınlarda ise İrem Firdevs Kök birinci Hazal Kaya ikinci Medine Karakuş üçüncü Zehra Köse ise dördüncü oldu.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Alpaslan Hoşgör, Osmancık’ta katılımın rekor olduğunu belirterek ‘Turnuvanın en dinamik ve coşkulu katılımı Osmancık’ta oldu. Bu yüksek katılım ile birlikte kıran kırana müsabakalar oynandı. Karşılaşma sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşayan Yunus Emre Yedekçi ve Mehmet Kök maç bitiminde ise kucaklaşarak sporun dostluk olduğunu bir kez daha gösterdiler. Tribünlerin büyük alkışını alan bu hareket sonrasında il temsilciliği olarak iki oyuncuyu turnuvanın en centilmen oyuncuları seçtik ve ödüllendirdik

Organizasyon boyunca sporcuları yalnız bırakmayan Osmancık İlçe Spor Müdürü Abdullah Küçükgöz ve tesis çalışanları turnuvanın sorunsuz geçmesini sağladı. Maçları yöneten aday hakemler ise yüksek performanslarıyla tam not aldı’ dedi.