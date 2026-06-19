29. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında çeyrek finalistlerin belli olacağı son hafta heyecanı bugün oynanacak iki maçla başlayacak.

Mimar Sinan sahasında oynanacak günün ilk maçında saat 18.30’da Bolat Harita ile Ataser Yapı takımları karşılaşacak.

Ataser Yapı dört maç sonunda bir puanla 12. sırada ve iddiası buhunmuyor.

Bolat Harita takımı ise dört maç sonunda topladığı 7 puanla altıncı sırada bulunuyor. BolatHarita bu maçı kazanması halinde çeyrek finali garantileyecek ve sıraması için hafta sonu maçlarını bekleyecek.

Günün ikinci maçında ise çeyrek final yolundaki kritik maçta Manchester Dil Okulları ile Ergin Öner FK takımları karşılaşacak.

Son maçlara 6’şar puanlı yedinci ve dokuzuncu sırada giren iki takımdan kazanan çeyrek finale yükselmeyi başaracak.