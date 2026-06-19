Çorum Belediyesi’nin gençleri ve çocukları sporla buluşturduğu Yaz Spor Okulları’n a kayıtlar 22 Haziran’da başlayacak.

Çorum Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yaz da çocuk ve gençleri sporla buluşturuyor.

Yaz Spor Okulları kapsamında fitness, bayan fitness, çocuk zumba, basketbol, futbol, futsal, güreş, yüzme, step aerobik, voleybol, judo, karate, masa tenisi ve cimnastik branşlarında eğitimler verilecek.

Kayıtlar, 22 Haziran Pazartesi günü saat 08.30’da başlayacak. Kontenjanla sınırlı olacak başvurular, Çorum Belediyesi’nin resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılacak.