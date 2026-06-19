Arca Çorum FK'da Süper Lig'de görev yapacak yönetim kurulu bugün saat 19:19'da açıklanacak ama yeni yönetim açıklanmadan önce Başkan Baran Korkmazoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayarak görevi bıraktığını duyurdu.

'Büyük bir gurur ve onurla yürüttüğüm bu görevi, iş hayatımdaki yoğunluk ve artan sorumluluklarım nedeniyle bugün itibarıyla bırakıyorum.' diyen Korkmazoğlu, ; Görev sürem boyunca şehrimizin yıllardır özlemini duyduğu Süper Lig hedefine ulaşmasına katkı sağlayabilmiş olmak benim için tarif edilmez bir mutluluktur." ifadelerini kullandı

Çorum futbolu adına yazılan tarihi başarının bir parçası olmanın hayatı boyunca gururla hatırlayacağı bir hatıra olarak kalacağını belirten Korkmazoğlu, bu görevi kendisine layık gören Çorum FK sahibi Savaş Balçık'a teşekkür ederek;

"Öncelikle bana güvenerek bu görevi emanet eden, vizyonu, cesareti ve fedakârlıklarıyla Çorum futbolunun bugünlere gelmesinde en büyük pay sahiplerinden biri olan kıymetli ağabeyim Savaş Balçık'a gönülden teşekkür ediyorum. Kendisi sadece bir kulüp sahibi değil, aynı zamanda bir şehrin yıllardır kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesinde büyük emek sahibi olan önemli bir liderdir. Ayrıca birlikte yol yürüdüğümüz yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, futbolcularımıza, kulüp çalışanlarımıza, yerel basınımıza ve her şartta takımımızın yanında olan büyük Çorum taraftarına gönülden teşekkür ediyorum." dedi

Görev süresi bitmesine rağmen Çorum FK'ya olan bağlılığının ve desteğinin devam edeceğini aktaran Korkmazoğlu, şunları söyledi; "Bu kulüp hepimizin ortak değeri ve ortak gururudur. Bundan sonra da imkânlarım ölçüsünde kulübümüzün başarısı için katkı sunmaya devam edeceğim. Yeni dönemde görev alacak yönetimimize başarılar diliyor, Arca Çorum FK'nın Süper Lig'de kalıcı olacağına ve çok daha büyük başarılara ulaşacağına yürekten inanıyorum. Bugüne kadar birlikte emek verdiğimiz herkese teşekkür ediyor, tüm Çorum halkına sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki Arca Çorum FK, iyi ki Çorum"