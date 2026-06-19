POTA’da Okul Sporları miniklerde şampiyonluğu Bekir Aksoy İlkokulu kazandı. Dört okulun mücadele ettiği il birinciliği maçları Yeni Spor Salonunda yapıldı.

Dört okulun tek devreli lig statüsünde mücadele ettiği maçlar sonunda Bekir Aksoy İlkokulu tüm maçlarını kazanarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Bahçeşehir Koleji takımı iki galibiyet bir mağlubiyet ile ikinci olurken TED Koleji takımı üçüncü Atatürk İlkokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve sporculara madalyaları sporcu velileri ve Okul Müdürleri tarafından verildi.