Eskişehir’de yapılan 17 Yaş Altı Türkiye Badminton Şampiyonasında Haşim Kağan Töremiş ve Yağmur Koçak karışık çiftlerde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

20-24 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de yapılan 17 Yaş Altı Türkiye Şampiiyonasında karışık çiftlerde Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübü sporcusu Haşim Kağan Töremiş ile aynı kulüpten yetişen ve bu sezon başında Kayseri Develi Gençlikspor kulübüne transfer olan Yağmur Koçak eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçında kaybetti.

Repesaj maçlarında ise rakiplerini yenerek üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Bu kategoride Gaziosmanpaşa Belediyespor’dan Aras İkra Yalçın ile Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan Ecenar Narter altın madalyanın sahibi oldular.