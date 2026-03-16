Badminton’da bir büyük başarı daha, Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi genç erkeklerde Türkiye ikincisi oldu.

Giresun’da yapılan Liseli Gençler Türkiye Badminton Şampiyonasında final maçında Bursa temsilcisine yenilen Osmancık Atatürk Lisesi genç erkek takımı gümüş madalyanın sahibi oldu.

10-13 Mart tarihleri arasında Giresun’da yapılan Liseli Gençler Türkiye Badminton Şampiyonasında Beden Eğitimi Öğretmeni Barış Boyar yönetiminde Eyüp Koçak, Hüseyin Utku Özdemir, Gökhan Alnıdelik, Haşim Kağan Töremiş ve Kutay Gökgözü’den oluşan kadrosu ile mücadele etti.

Üç grupta 12 takımın mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında C grubunda mücadele eden Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Muş Spor Lisesi’ni 4-1, Ankara Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’ni 4-1 ve Isparta Mustafa Kaçıkoç Anadolu Lisesi’ni 5-0 mağlup ederek grup birincisi olarak çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ise A Grubu’nda yer alan temsilcimiz; Eskişehir Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi’ni 5-0, Burdur Anadolu Lisesi’ni 5-0 ve Kahramanmaraş Spor Lisesi’ni 5-0 mağlup ederek grup birincisi olarak yarı finale yükselenosmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Ankara Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’ni 4-1 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Final maçında ise Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 3-0 mağlup oyan Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Türkiye ikincisi oldu.

Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Barış Boyar çalışmalarında her zaman yanlarında olan ve destek veren Milletvekili Oğuzhan Kaya, İlçe Kaymakımı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul Müdürü Ramazan Gürbüz ve Müdür Yardımcısı Şaban Sarı ve sporcu velilerine teşekkür etti.