Cumhuriyet Halk Partisi’nin Osmancık İlçe Kongresi dün gerçekleştirildi.

Mevcut İlçe Başkanı Sadık Eker’in tekrar aday olmadığı kongrede M. Özhan Arslan ile Özgür Şahin’in listeleri yarıştı.

Kongrede Eczacı M. Özhan Arslan, 70 oyla başkan seçilirken, mimar Özgür Şahin’in listesi ise 52 oy aldı.

CHP’de Oğuzlar, Merkez İlçe, Mecitözü, Ortaköy ve Boğazkale ilçelerinin ardından Osmancık İlçe Kongresi de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını önceki dönem il başkanlarından Osman Samsunlu’nun yaptığı kongrede Ömer Açar ve Kemal Tökez ise divan heyetinde görev aldı.

Kongreye; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki dönem milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl yöneticileri; Feyza Piroğlu Ünaldı, Uğur Eke, Merkez İlçe Başkan Yardımcıları; Hanim Ergül, Muharrem Gökay, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, Gümüşhacıköy İlçe Başkanı Kudret Taştan, İl Genel Meclis Üyeleri; Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Saadettin Akgül, Av. Sadık Eral ile çok sayıda partili katıldı.

130 delegeden 124’ünün oy kullandığı seçimlerde 2 oy geçersiz sayılırken, M. Özhan Arslan 70 oy alarak ilçe başkanı seçildi. Diğer aday Özgür Şahin ise 52 oyda kaldı.

M. Özhan Arslan başkanlığındaki yönetim kurulu asi üyeleri ise şu isimlerden oluştu:

Bektaş Köse, Kazım Sekili, Erol Yağlı, Onur Siviş, Ertan Kafadaroğlu, Ersin Güldü, Sema Okudan, Bayram Arslan, Mehmet Keskin, Mustafa Boz, Havva Solak, Kenan Akbaş.

İl Kongre Delegeleri:

Mahmut Özhan Arslan, Selami Namalır, Sadık Eker, Selim Karahan, Mehmet Sağan, Ömer Acar, Erdal Dölcü, Barış Doğan, Recep Küçükgöz, Tahir Doğan, Mehmet Gökmen, Ertan Yaşar, İsmail Solak, İsmail Güder, Onur Siviş, Kazım Sekili, Ertan Kafadaroğlu, Erol Yağlı, Hüseyin Yıldırım, Kenan Akbaş, Adem Çalışkan, Hasan Keleş, Mehmet Keskin, Tufan Kaya, Kemal Kökez, Cemal Gürsel Güney, Kadir Bilgili, Tuncay Gökgöz.