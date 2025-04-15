Ahlatcı Çorum FK, Manisa maçına Otizm hastalığına dikkat çekmek için özel pankart ve çocuklarla çıktı.

Kırmızı Siyahlı takım Otizm Haftası etkinliklerine destek verdi ve Manisa FK maçına iki takım sporcuları ile hakem üçlüsü sahaya ‘Otizm engel değil sadece farklılıktır’ pankartı ile çıktı.

Bu pankart ile birlikte çocuklarda giydikleri özel tişörtlerle otizmin bir engel olmadığını belirten yazılarla taraftarın önüne çıktılar.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılan bu etkinliğe taraftarlarda alkışları ile destek verdiler.