Çorum FK takım otobüsünün iç dizaynı komple yenilendi. Üç haftalık bir yenileme çalışmasının ardından takım otobüsü Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından Çorum FK başkanı Oğuzhan Yalçın’a teslim edildi.

Tesis ile birlikte Çorum FK’ya kiralanan otobüs Urfaspor maçının ardından Bursa’da bakıma alındı. Yaklaşık dört hafta süren bakım sonunda otobüsün içindeki tüm bölümler komple yenilenerek çok daha modern ve kullanışla hale getirildi.

Yenilenen otobüsde Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın birlikte incelemede bulundular. Otobüs içinde birlikte poz veren iki başkan beraberlik mesajı verdiler.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür etti. Yalçın, otobüsün iç dizaynının komple yenilenmesi ile takımın deplasman yolculuklarında çok daha rahat edeceğini belirtti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Çorum’un marka değeri olan Çorum FK’nın her şeyin en iyisini layık olduğunu söyledi.

Aşgın, Belediye olarak yasal mevzuat çerçevesinde ellerinden gelen desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini belirterek ‘Yenilenen otobüsün kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bizlere başarılılar kazandırmaya devam ederler’ dedi.