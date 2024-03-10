Mersin'in Erdemli ilçesinde, otomobilin su kanalına uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi girişindeki yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Bağırsakçı idaresindeki 06 DHH 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su dolu kanala uçtu. Aracın kanala uçtuğunu gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan diğer 2 kişi ise kurtarıldı. 2 yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.