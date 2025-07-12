Çorum’un Sungurlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu-Ankara istikameti 20'nci kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 06 FL 6054 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Ü. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.