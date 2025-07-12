Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2025 Haziran Ayı Alansal Yağış Raporu verilerinden derlediği bilgilere göre, Çorum'da yağışlar Haziran ayında yüzde 80 azaldı.
Son yılların en kurak yaz mevsiminin yaşandığı Çorum'da barajlar alarma vermeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde gazetemizin dile getirdiği Organize Sanayi Bölgesi'nde su kesintileri başladı.
Yeni su kuyuları açılmazsa sanayide üretim durma noktasına gelebilir.
SU KESİNTİLERİ BAŞLAYABİLİR
Şehir merkezine verilen içme suyunda da kesintiler her yaşanabilir.
Çorum'un içmesuyu ihtiyacının karşılandığı Koçhisar Barajı'nda doluluk seviyesi yüzde 2'lere kadar düştü.
Belediye vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu.
Türkiye genelinde ise haziran ayı yağışları uzun yıllar ortalamasının altında ve geçen yıl haziran ayı yağışının üstünde gerçekleşti.
Uzun yıllar haziran yağış ortalaması 1991-2020 döneminde metrekareye 33,6 kilogram olarak kayıtlara geçerken, Haziran 2024'te metrekareye 11,9 kilogram, geçen ay ise 12,5 kilogram yağış düştü.
Yurt genelinde yağışlar haziran ayında uzun yıllar ortalamasının yüzde 63 altında kaydedildi.