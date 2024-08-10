Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sungurlu'ya bağlı Arıcı Köy yolunda meydana geldi. Ali K. yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tarlaya devrildi. Aracı gören çevredeki köylüler, kazazedeye yardıma koştu. Kazada sürücü Ali K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.