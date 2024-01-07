Türkiye otomotiv pazarında, yıl içerisinde ikinci el araç fiyatları sıfır fiyatlarını geride bırakmış, otomobil bir yatırım aracına dönüşmüştü..

Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı tedbirlerle pazar normale dönerken, araç bulunurluğu da dengelendi.

Otomobil satışları, yüksek fiyatlara rağmen 2023 yılında rekor kırdı.

1 milyon 232 bin 635 adet araç satıldı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 57,4 arttı.

Bu kapsamda 2023 yılında 1 milyon 232 bin 635 adet araç satışı gerçekleşti.

En son rekor 2016 yılında olmuştu

Öte yandan en yüksek satış, 983 bin 720 adetle 2016 yılında yapılmıştı..