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AK Parti Çorum Belediye Başkan Aday Adayı İnşaat Mühendisi-Sosyolog Hüseyin Çalışkan, Teknik Alt Yapı projelerinin devamını kamuoyu ile paylaştı.

Teknik Alt Yapı projelerini daha önce 3 başlıkta açıkladığını aktaran Hüseyin Çalışkan, ‘Otopark Planlama ve Otopark Yapımı’ projesinin detaylarını paylaştı.

AÇIK ve KAPALI OTOPARKLARIN, PLANLAMASI ve YAPIMI

Araç sayısının artması nedeniyle şehirde trafik yoğunluğu ve buna bağlı olarak da otopark ihtiyacının arttığını belirten Çalışkan, “Piyasanın ihtiyacı ortaya çıktığında, kurumlar görev alanlarında bu ihtiyacı cevaplamaya ve karşılamaya önceden hazır değilse, piyasa çok kısa sürede bu ihtiyacını karşılayacak refleksini ve uygulamasını oluşturur, oluşturuyor da. Aslolan piyasanın ve insanların ihtiyacını önceden öngörerek, bu ihtiyaca hazırlık yapmak veya önceden öngörülemediyse de görüldüğü anda çok tez refleks vererek, talebi düzenli ve nizamlı karşılamaktır” dedi.

Çalışkan, bu projesiyle ilgili şu detayları paylaştı: “Eski dokuda ki revize planlarda da, parselinde otoparkı karşılama bakış açısı ile plan ve parselasyon yapılacak, ada içi otopark çözümleri uygulama esaslı yaklaşım olacaktır. Aynı zamanda şehir merkezindeki eski doku bölgelerinin revize imar planlarında, açık/kapalı - tek/çok katlı, yeni ilave otopark alanları ve cepler planlanacak ve yapılacaktır. Eski doku bölgeleri ve merkezde ki yapılaşmaları temin için eski doku bölgeleri içinde veya Otopark Yönetmeliği'nin öngördüğü mesafeler içinde kalmak kaydıyla, eski dokuya yakın bölgelerde otoparklar yapılacaktır. Bu otoparklar minimum maliyetli ve maksimum kapasiteli olacaktır.

‘LİFT ASANSÖRLÜ OTOPARK SİSTEMLERİ YAPILACAK’

Maliyeti minimum, kapasitesinin maksimum olması için, donatılı saha betonu üzerine lift asansörlü otopark sistemleri yapılacaktır. Bu sayede şehir içinde ve eski doku bölgelerinde ki yapılaşmaları engelleyici husus olan, otopark ücreti en minimuma, makul seviyelere indirilmiş olacaktır.

Ayrıca bu sayede; merkezde ki yapılaşmaları temin için, eski doku bölgelerinde otopark yeri için alınan parsellerin, parselin bulunduğu bölgedeki planlamayı engelleyici, bütüncül bakış açısını sınırlandırıcı durumları da ortadan kaldırılmış olacaktır.

Mevcutta yapı ruhsatı talep edilen projelerde de; bodrum katın yüksekliği liftli asansörlü otopark için yeterli ise bodrum katta da uygulanacak ve Otopark Yönetmeliğine göre istenen sayının karşılanmasına büyük katkısı olacaktır. Yine mevcutta yapı ruhsatı talep edilen projelerde de; arka bahçe mesafeleri uygunsa, arka bahçede de liftli asansörlü otopark yapılabilecek ve Otopark Yönetmeliğine göre istenen sayının karşılanmasına büyük katkısı olacaktır.

‘YEREL SANAYİCİLERİMİZLE BİRLİKTE YAPMAK EN BÜYÜK ARZUMUZ’

Lift asansörlü otopark sistemlerini yerel sanayicilerimizle birlikte yapmak en büyük arzumuzdur. Mevcut imar planlarında bulunan otopark işaretli alanlar, açık/kapalı-tek/çok katlı otopark olarak yapılacaktır. Revize imar planlarında açık/kapalı-tek/çok katlı yeni otopark alanları ve cepler planlanacak ve yapılacaktır. Merkezde planda mevcut olanlar yapılacak ve revize planlamalarda da planlandıktan ve sonrasında mahallinde otoparklar yapıldıktan sonra, merkez ve merkezin halkalarında yol kenarlarındaki araç parklarının, otoparklara yönlendirilmesi için teşvik edici kararlar alınacak ve uygulanacaktır. Yeni imar planlarında, parselinde ve adalarda, ada içi otopark çözümü esas alınarak planlama ve parselasyon yapılacaktır. Yeni imar planlarında, erişilebilirlik esas alınarak açık/kapalı - tek/çok katlı otopark alanları planlanacaktır.

6 ve 7’nci maddelere ilaveten, yeni imar planlarında ki ada çevrelerinde, daha pratik ve daha çok kullanma alışkanlığımıza uyan cep otoparklar planlanacaktır. Daha çok kullanma alışkanlığımıza uyan bu cep otoparkların, mevcut planlarda ve mevcut yapılaşma alanlarında yapılabilirliğine bakılacak, fiziken ve teknik olarak uygun olan yol güzergâhlarında da uygulanacaktır.

Biz ya da ben, bir yere gittiğimde, oranın kapısının önüne kadar gider, tam kapısının önünde park edecek boş yer var mı diye bakarım. Hâlbuki oraya gidene kadar park edecek boş yerleri göre göre geçerim. Gideceğim yerin kapısının tam önünde boş yer olmayınca, geri döner önceki boş gördüğüm yerlere park etme gayretinde olurum. Bu huyumdan / huyumuzdan vazgeçip, açık kapalı otoparklara park ederek, yürüme alışkanlığı da hep beraber kazanmamız gerektiği kanaatindeyim.”