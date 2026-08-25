Mauro Icardi yeni adresini açıkladı
Mauro Icardi yeni adresini açıkladı
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Arca Çorum FK'nın büyük umutlarla Irak'tan transfer ettiği Hasan Abdülkareem, kiralık olarak gönderiliyor.

'Iraklı Messi' olarak tanınan Hasan Abdulkareem, Süper Lig'de maç oynamadan takımdan ayrılıyor.

Temmuz ayında Irak'ın Al-Zawraa SC takımından transfer edilen Abdulkareem'in eski takımına kiralık olarak gideceği gelen bilgiler arasında.

Abdulkareem geçtiğimiz sezon 30 maçta 11 gol 7 asist ile oynamıştı ama Uğur Uçar'ın takımında yer bulamayınca kiralık olarak geri dönüyor.

Muhabir: Fatih Battar