Manisa'nın Kula ilçesinde 16 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 4 gündür aranan şüpheli baba, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

İşlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli baba, gözaltına alındığı esnada gazetecilerin sorduğu "pişman mısınız?" sorusuna "pişmanım" diye yanıt verdi.

Kula'da geçtiğimiz günlerde 16 yaşındaki kızına defalarca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla kayıplara karışan şüpheli baba B.K.(39), önceki gün akşam saatlerinde Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. 2 yıldan fazla süredir öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli baba, işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alınan B.K.(39), işlemleri tamamlanmasının ardından hâkim karşısına çıkarılacak.



4 gündür firariydi, yakalanınca "pişmanım" dedi

Öte yandan gözaltı işlemleri için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli baba, gazetecilerin sorduğu "pişman mısınız?" sorusuna "pişmanım" yanıtını verdi.