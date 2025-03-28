Eğitimci-Yazar Mustafa Özcanbaz’ın tarihi romanı “Diyet/Özgürlüğün Bedeli” okuyucusuyla buluştu.

Altıncı kitabı hakkında bilgi veren Mustafa Özcanbaz, kitabında Çorum’un milli mücadele yıllarına dair kaynaklardan okuduklarını, o dönemin sosyo-politik şartlarını, insanlarının duygu ve düşünceleri muhayyelatı, arzu ve istekleri, nefsani ve ruhî durumları yani o dönemde yaşanılanların aktarımı açısından anlaşılması ve anlamlandırılması gereken “canlı” vakalar olarak sunmaya çalışıyor.

Çorum’un Anadolu’nun doğusu ile batısını birbirine bağlayan güvenli geçiş yolu olduğunu ifade eden Özcanaz, “Bu yüzden de çok önemliydi. Aklıselim Çorumluların gayretleriyle doğru tarafta yer almış ve Milli Mücadele’nin başarısında haklı bir paya sahip olmuştur” dedi.

Özcanbaz, kitapla ilgili şu bilgileri verdi: “Elinizdeki eser yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıkmıştır. Bir yıl boyunca okumalarımı ve fişlememi tamamlayıp nasıl başlayacağımla ilgili çalışmalarım oldu.

‘ESERDEKİ KİŞİLERİN TAMAMI GÖNLÜMÜZDEKİ SAYGIYI HAK ETMİŞ KİŞİLERDİR’

Başlarken Çorum’un Kurtuluş Savaş’ı sürecini yazmayı düşünmüştüm. Okumalarımdan sonra öyle olmadığını, Kurtuluş Savaşı’nı anlamak için öncesini iyi öğrenmek gerektiğini fark ettim. Gördüm ki Trablusgarp ile başlayan on bir yıldan uzun bir savaşın son safhası milli mücadeledir. Özellikle hatıratların satır aralarında hiç duymadığım bilgilerle karşılaştım. Elinizdeki eserin, bir İnkılap Tarihi kitabı olmamasına gayret ettim. Yerel tarihi anlatmanın en güzel yolunun olayları hayali kurgular yerine olanları hikâyeleştirmekten geçtiğini düşünüyorum. Eserdeki kişilerin neredeyse tamamı yaşamış, fedakârlıkları ile gönlümüzde saygıyı hak etmiş kişilerdir. İsmini zikredemediğim birçok kişi var. Hepsine rahmet olsun.

‘MİLLİ MÜCADELEDE ÇORUM EN ÇOK ŞEHİT VEREN İLLERDEN BİRİSİDİR’

Düşman işgali görmemiş bir Çorum’un Kurtuluş Savaşı hikâyesi olabilir miydi? Hiç kuşkunuz olmasın! İşgal altında olan ve isyanlarla eli kolu bağlanmış şehirlerin arasında direnen Çorum, Anadolu’nun doğusu ile batısını birbirine bağlayan güvenli geçiş yoluydu. Bu yüzden de çok önemliydi. Aklıselim Çorumluların gayretleriyle doğru tarafta yer almış ve Milli Mücadele’nin başarısında haklı bir paya sahip olmuştur. Savaş alanında verilen şehitler, yaralandıktan sonra şehit olanlar ve gazi olanların sayısına baktığımızda Çorum listenin en üst sıralarındadır. Bu sayı bizi, şanlı tarih sendromuna düşürmemeli aksine Türk Milleti’nin gelecekte karşılaşacağı güçlüklerde kulağımızda küpe mesabesinde olmalıdır.

‘BÜTÜN OLARAK ÇORUM’DA KURTULUŞ SAVAŞI’NI ANLATAN ROMAN TARZI BİR ESER YOKTU’

Ali Osman’da alevisi -sünnisi ile tüm Çorum’un mücadelesini, Feylesof’da, tahsilli insanların yeni kurulan devletin Türklük üzerine inşa edilmesini, Abbas Külahi, Bekir Hafız’da, samimi Müslümanların mücadeleye katkılarını, Yaşar’da acısına aldırmadan ayağa kalkan Türk Milletini, Kürt Hacı Mustafa Efendi’de, Milli Mücadele’ye karşı olan ancak hatasını görüp destek verenleri anlattım. Yakup Usta ve Deli Murat’ta Anadolu irfanı ve arifliğini, Süleyman Sami Bey, Cemal Bey, Binbaşı Rasim, Binbaşı Mehmet Tevfik Beyler’de Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan ideal ruhu yansıtmaya çalıştım. Dönemi anlatan roman ve hikâyelerde parça parça Çorum’dan söz edilse de bütün olarak Çorum’da Kurtuluş Savaşı’nı anlatan roman tarzı bir esere rastlamamak benim için bir hüzün kaynağı olsa da Diyet’in ilk olması heyecanımı artırdı. İnşallah bu konuda birçok eserler yazılacaktır.

Romanın yazımında istişarelerimizle katkısını esirgemeyen kıymetli hocam Prof. Dr. Mevlüt Uyanık’a ve desteklerini her daim yanımda hissettiğim aileme teşekkürlerimi sunmayı borç bilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında istiklal için fedakârlık yapmış, acı çekmiş insanlara hayır dua ve minnetlerimi sunuyorum. Mekânları cennet olsun.

Özcanbaz, kitabı temin etmek isteyen okuyucularının Nokta Kırtasiye veya Emin Kırtasiye’den alabileceklerini söyledi.

ÖZCANBAZ’IN YAYINLANMIŞ 5 ESERİ BULUNUYOR

Özcanbaz’ın ayrıca Bir Sivil Siyaset Modeli Aydınlar Ocağı, Körük, Körük Geride Kalanlar, Çocuklar İçin Felsefe ve Niyet isimli yayınlanmış 5 eseri bulunuyor.