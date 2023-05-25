FATİH BATTAR

5. dönem öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşayan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde yapılan törene Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Okul Müdürü Necmettin Ünal ile okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Okul Müdürü Necmettin Ünal bir konuşma yaparak mezun olan öğrencilere bundan sonraki öğrenim hayatlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından okulda dereceye giren ilk 3 öğrenciye plaket takdim edildi.

Törende son olarak da öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak, mezun olmanın sevincini yaşadılar.