Çorum FK Teknik Heyeti Özel öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldular.

Okulların dün yarı yarı tatiline girmesi nedeni ile düzenlenen karne dağıtım töreninde Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta tüm ekibi dün 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin bu mutluluğuna ortak oldu.

Serkan Özbalta ve ekibi öğrencilerin karne dağıtım töreninde hazırlanan karnelerini vererek onların bu mutlu anlarına eşlik ettiler.

Teknik Direktör Serkan Özbalta Özel çocukların bu mutlu günlerinde olmaktan duydukları mennuniyeti dile getirerek hepsini hayatlarında sağlıklı ve başarılar diledi.

Okul Müdürü Recep Celep de Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta ve ekibine öğrencileri yaptıkları bu jestten dolayı teşekkür etti.