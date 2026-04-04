Arca Çorum FK-Bandırma maçına taraftarların ilgisi yoğun oldu.

Yeni Şehir Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan maçı 7 bin 513 biletli taraftar izledi.

Şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkan kırmızı siyahlılar, taraftar desteğini arkasını alsa da istenilen oyunu sahaya koyamadı ve maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-Siyahlı taraftarlar maçın başından sonuna kadar takımlarını 90 dakika boyunca desteklerken, alınan mağlubiyetle maç sonu moraller bozuldu.

BANDIRMA TARAFTARLARI DA İZLEDİ

Arca Çorum FK-Bandırma maçını Bandırma'dan gelen yaklaşık 15 kişi takımlarını destekledi. Aldıkları galibiyet ile Çorum'dan sevinçle ayrıldılar