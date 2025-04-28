Sungurlu’da özel olarak yetiştirilen 1 ton ağırlığındaki kurbanlık boğa 330 bin liraya alıcısını bekliyor.

İlçeye bağlı Arıcı köyünde besicilik yapan Salman Keyvanoğlu tarafından yetiştirilen “simental” cinsi boğa heybetiyle dikkat çekiyor. Salman Keyvanoğlu’nun, buzağıdan beri büyük bir özenle bakıp büyüttüğü boğanın ağırlığı Kurban Bayramı yaklaşırken 1 tona ulaştı.

Salman Keyvanoğlu, 25 aydır özenle yetiştirdiği boğayı Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardığını belirterek, “Ben onu özenle besleyip baktım. Şimdi ayrılık zamanı.” dedi. Keyvanoğlu, boğasını özel olarak uyguladığı arpa ile besleme yöntemleriyle yetiştirdiğini söyleyerek, “Her yıl kurban bayramı öncesi satmak üzere büyükbaş hayvan yetiştiriyorum. Bu yılda özenle baktığım kendi ineğimizin buzağısı artık büyüdü.

Boğayı veteriner kontrolünde çok özel olarak besledim. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun. Ağırlığı 1 tona ulaştı, belki 1 tondan da fazla.” ifadelerini kullandı.