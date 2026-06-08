Yeniden CHP Genel Başkanlığı’na gelen Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiyi kurultaya götürmemesi halinde neler yaşanacağına dair merak ve öngörüler artıyor. Böyle bir durumda Özgür Özel’in CHP’den kopuşunun hızlanacağı konuşulurken, gündemde Özel cephesinin iki partili yol haritası da yer alıyor.

SEÇİME GİRME YETERLİLİĞİ OLAN PARTİYE GEÇİŞ MASADA

Daha önce “Yedek partimiz hazır, ikinci partiyi hazır etmek gerekebilir” diyen ve genel merkez için Balgat’ta 3 katlı bir bina için anlaşma yapan Özgür Özel’in masasında seçime girme yeterliliği bulunan mevcuttaki bir partiye geçişin olduğu öğrenildi. Muhtemel bir erken seçim durumunda Meclis dışında kalmak istemeyen Özel ve kurmaylarının geçecekleri partiden Meclis’e girebilecekleri ifade ediliyor.

SIFIRDAN PARTİ İÇİN HAZIRLIKLAR SON AŞAMADA!

Özel ve ekibi için bir diğer seçenek ise sıfırdan bir parti kurulması. Yeni parti için çalışmaların devam ettiği ve hazırlıkların son aşamaya geldiği belirtiliyor. Özel’in parti çalışmaları için Ensar Aytekin’i görevlendirdiği, temasların Aytekin üzerinden sağlandığı ifade ediliyor. Partinin kuruluşu için tüm evrakların da hazırlandığı öne sürülüyor.

Yeni parti için “İstiklal Partisi” ismini reddeden Özel’in kurmayları, ismin yalnızca Özgür Özel tarafından bilindiğini vurguladı.

KILIÇDAROĞLU: POZİTİF DİLDEN VAZGEÇMEYİN

Öte yandan, Özgür Özel’in yeni parti hamlesine karşı Genel Merkez kaynakları, CHP’de kitlesel kopuş beklemediklerini belirterek, milletvekillerinin zaman içerisinde yeni yönetime entegre olacağını savunuyor. Bölünmeye karşı uzlaşmacı bir çizgide olduğu belirtilen Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Pozitif dilden, pozitif söylemden vazgeçmeyeceğiz” talimatını verdiği öğrenildi.