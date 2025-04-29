98 gündür tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ilk kez hakim karşısına çıkarken, destek için adliyede olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 'Belediyede jammerın ne işi var" sorusuna yanıt verdi. Özgür Özel'in dediğine göre jammer (sinyal kesici) rahmetli Kadir Topbaş döneminden kalma.. Özel şunları söyledi;

-"Belediyenin jammera ne ihtiyacı var?" diyor. Bütün Ak Partili belediyelerde jammer var. İBB'nin jammerları bize önceki dönem AK Parti'den envantere girdi, oradan kaldı. Rahmetli İstanbul Büyükşehir'in rahmetli belediye başkanı makam aracının arkasında jammer taşıyan minibüsle geziyordu.

Kameralara siyah bant



Özgür Özel, İmamoğlu'nun korumalarının kameralara siyah bant çekmesini de "tüm cumhurbaşkanlığı korumaları bunu yapıyor, ceplerinde bantla geziyorlar" diyerek izah etti. Özel, "Mevcut cumhurbaşkanı ne için kamera kapattırıyorsa gelecek cumhurbaşkanı da onun için kapattırıyor. Kaldı ki bizim konuşmalarımızı siz dinleyip tedbir alabilirsiniz, sizin konuşmalarınızı biz dinleyemeyiz. Dinlese dinlese ne istedilerse verdiğiniz cemaatin biri dinler sizi. Bizde yatak odasına girmek, senin deyiminle haremine girmek, masanın altına böcek koymak yok. Onu senin gibi çok sevdiğin, biat ediyor diye bir yerlere getirdiğin, alnı secdeye değiyor diye bizden çok güvendiğin senin adamların yaptı, yaptırdı" dedi.

Murat Ongun'un eşinin tutuklanması



Murat Ongun'un eşinin de tutuklanmasının ardından 'aileye el uzatıldığını" söyleyen Özgür Özel bu konuda şunları söyledi:

-Sizin ahlakınızda var aileyle uğraşmak. Senin ailenle senin FETÖ'cülerin uğraşıyordu. FETÖ'cüleri ailesiyle sen uğraştın. Şimdi bizim ailelerimize el uzatma, o eli kırarız. O eli kırarız. Aileyle uğraşma, kadınla uğraşma savaş ahlakında dahi yoktur. Savaşta, en kötü günde, gemi batarken çocukları sakınırlar, kadınları sakınırlar. Bir kadın, kadın olduğu için değil, birey olduğu için suçu varsa suçunun hesabını verir. Aslanlar gibi orada bir sürü kadın var ama ama bütün iddiaların cevabını verir ama bir kadını birinin eşi diye gidip almak, çocuğunu orada evde ağlar bırakmak haysiyetle bağdaşmaz. Bunun talimatını veren de uygulayan da bunları yapanların hepsi tarih önünde mahcup olacaklar. Günün birinde, günün birinde CHP bundan intikam alacak. Bizlerin de kadınlar, çocuklar, aileler zor durumda kalacak diye kimse korkmasın. CHP'nin yüksek ahlakında çocukla, kadınla, aileyle uğraşmak yoktur. CHP dostluğunu da düşmanlığını da mertçe yapar, mert insanlardan oluşur. Türkiye'deki muhalefet partileri merttir. Onların aile ve çocuklarıyla uğraşanlar namerttir.