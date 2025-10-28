CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından hemen sonra dış basına verdiği demeçlerle, yabancı ülke yöneticileriyle yaptığı görüşmelerle art arda Türkiye'yi şikayete girişti.

Bu şikayet furyasında beklediği desteği bulamadığı isimlerden biri de İngiltere Başbakanı Keir Starmer oldu.

STARMER'İN PROGRAMINDA ÖZEL İLE GÖRÜŞME YOK

Avrupa'da verdiği demeçlerde sık sık Starmer'i hedef alan Özel, dün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ie Eurofighter savaş uçağı anlaşması imzalayan İngiliz Başbakan'ın programında kendisine yer ayırmaması nedeniyle eleştiri dozunu da artırdı.

t24'ten Murat Sabuncu'ya konuşan Özel, Starmer'in eleştirilmedik yanını bırakmadı.

"STARMER'İN AFFEDİLİR YANI YOK"

Özel, İngiliz Başbakan hakkında şunları söyledi:

"Starmer'in Türkiye'deki demokrasi sorununu görmezden gelmesinin affedilir tarafı yok. Ama Starmer da şöyle bir durumda. Şu anda ben dünyada en çok destek alan sosyal demokrat liderim hem anketlerde hem son seçimde.

"STARMER İNGİLTERE'DE NEFRET OBJESİ"

Starmer, anketlerde Avrupa'nın en az destek alan lideri durumunda ve adeta İngiltere'de bir nefret objesi demeyeyim ama neredeyse istenmeyen kişi ilan edilecek.

"BENİM GÜVENOYUM ONUNKİNİN 4 KATI"

Bu geçtiğimiz hafta da çok yazıldı, çizildi zaten. Starmer kendi ülkesinde güven onayı en düşmüş lider.

Benim güven onayım, ülkemdeki güvenim, Starmer'in ülkesindeki güven onayının neredeyse dört katı.

Starmer tarih önünde bunun hesabını veremeyecek."