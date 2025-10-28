Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölge halkını sakin olmaya çağırdı.

RAHATLATAN AÇIKLAMA

CNN Türk canlı yayınında konuşan Üşümezsoy, “Sındırgılılar daha büyük bir deprem beklemesinler. Bu bir artçı değil, öncekinin tetiklediği bir deprem. Çekmece gibi dizilmiş sırayla kırılıyorlar.” ifadelerini kullandı.

"BALIKESİRLİLER RAHATÇA UYUYABİLİR"

Üşümezsoy, 10 Ağustos’ta aynı büyüklükte bir depremin yaşandığını hatırlatarak, Sındırgı’daki deprem hareketinin Marmara depremini etkilemeyeceğini söyleyerek “Balıkesirliler evlerine gidip rahatça uyuyabilir. Marmara depremini etkilemez.” dedi.

"ARTÇI DEĞİL, TETİKLENEN BİR DEPREM"

Depremin detaylarına ilişkin açıklamasında Üşümezsoy, Sındırgı’nın 7-8 kilometre güneydoğusundaki bir fay hattının kırıldığını ve artçıların güneydoğuya doğru büyüdüğünü belirtti. “100 kilometrelik bir yüzey yırtılıyor, 10-15 kilometre daha yırtılma olmuştu. Bu, artçıların güneye doğru büyümesi ve yeni bir fay düzlemi oluşması anlamına geliyor.” dedi.

Üşümezsoy, depremin önceki Balıkesir-Sındırgı depreminin bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Şifonyerin çekmeceleri gibi, biri kırıldıktan sonra diğeri kırıldı. Artçı değil, tetiklediği deprem.” yorumunda bulundu.