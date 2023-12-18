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Karadeniz Bölgesi'nin en büyük mobilya mağazası olan ÖzlemMax Showroom, 2024 yılına girmeden kaçırılmayacak bir kampanya başlattı.

Çorum'da "Mobilyanın Duayeni" ÖzlemMax, her kış sezonunda Çorumlulara cazip indirimler sunduğu gibi, yeni yıl öncesi büyük bir kampanya başlattı.

Samsun Yolu 4. Kilometredeki "dev" ÖzlemMax Mağazası'nın sahibi Metin Ünal, 2024 yılının süper modellerini Çorumluların beğenisine sunduklarını belirterek, "Büyük fırsatlar ve alım kolaylıkları ile kış sezonuna girdik. Yatak odası, salon takımı ve yemek odası gruplarımızda hem bol ürün seçeneği, hem de olağanüstü fiyat avantajları ile Çorumlu hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Köşe koltuk takımı 12.900, yatak odası takımı 25.900 liradan satılıyor. Üstelik, 24 ay elden taksit imkânı sağlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin en köklü mobilya mağazalarından biri olduklarını ifade eden Ünal; "Çağdaş konseptimiz ve hizmet kalitemizle sektörün öncülerindeniz. En seçkin ürünleri müşterilerimizle buluşturuyoruz" dedi

Mağazaya ulaşım için ücretsiz müşteri servislerinin olduğunu ve mağazada çocuklar için oyun parkının bulunduğunu anlatan Ünal, mağaza bünyesindeki teknik servisle satış sonrası her türlü hizmetin verildiğini, tüm ürünlerinin 2 yıl garantili olduğunu ve Türkiye'nin her yerine adrese teslim satış yaptıklarını söyledi.

Ünal, kendi sektöründe "ilk"lere imza atan ÖzlemMax'ın mobilyada Çorum markasına dönüştüğünü de sözlerine ekledi.

Ünal, ÖzlemMax'ın yılın sonunda başlattığı kampanya ile ilgili telefonla bilgi alınabileceğini, zengin ürün çeşitlerini görmek isteyenleri ise mağazada misafir etmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. (ADVERTORİAL)