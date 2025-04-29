İskilip Belediyespor’un milli güreşçileri Özmez kardeşler Liseler Türkiye Şampiyonasında da zirveye oturdular.

Rize’de yapılan Liseli Genç Kadırlar Türkiye Güreş Şampiyonasında İskilip Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve İskilip Belediyespor sporcularından 65 kiloda Özdenur Özmez Avrupa Şampiyonluğunun ardından bu şampiyonada ezici bir üstünlük ile şampiyonluğu kazandı.

İki farklı kategoride milli takımda mücadele eden Özdenur Özmez Liseler Türkiye Şampiyonasında da kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

57 kiloda mücadele eden Esma Özmez ise eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında rakibine yenilerek ikinci oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

İskilip Belediyespor güreş antrenörü Adem Uysal şampiyon sporcularının bu geleneklerini liselerde devam ettirdikleri için mutlu olduklarını belirterek başarılarının artarak devam edeceğine inandığı söyledi.