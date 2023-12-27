Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki kamyonetin dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halinde duran 16 TR 950 plakalı kamyonetin dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorseye ok gibi saplanan otomobilde iki kişinin sıkıştığını gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede otomobilde yolcu konumunda bulunan Büşra Eryürek’in (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, yaralı sürücüye ise yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Genç kızın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.