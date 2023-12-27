Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı’nda teorik ve mesleki uygulama derslerinin işleneceği “İşitme ve Denge Laboratuvarı” açıldı.

Laboratuvardaki cihazlar; kapsamlı saf ses odyometrisi, konuşma odyometrisi, serbest alan testleri, pediatrik odyometri, akustik immitansmetre testleri, OAE, ABR, ASSR, EcochG, vemp testleri ve vestibüler testler ile işitme ve denge problemlerine teşhis imkanı sunuyor.

Meslek Yüksekokulları Kampüsünde kurulan laboratuvarın açılışını Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve üniversite yönetimi birlikte yaptı.

Açılış öncesi laboratuvar ile ilgili bilgiler aktaran Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Öğretim Görevlisi Ayhan Admış, laboratuvar bünyesinde tek cidarlı sessiz kabini, odyometre cihazı, timpanometre cihazı, frenzel gözlüğü ve ABR, OAE, VEMP modüllerini içeren elektrofizyolojik test ölçüm cihazlarının bulunduğunu söyledi.

Kurulan donanımlı laboratuvarın öğretim elemanları ve öğrencilerin alandaki bilgi ve deneyimleri paylaşma noktasında önemli bir araç olduğunu ifade eden Öğr. Gör. Admış, “Ders içeriklerimiz hem teorik hem de uygulamalı olarak kapsamlı bir şekilde öğrencilerimize aktarılacaktır. Bu çerçevede derslerimizin temel hedefleri, hasta için gerekli testlerin belirlenmesi ve uygulanması, yapılan testlerin karşılaştırılması, analiz edilmesi, yorumlanması ve hastanın rehabilitasyonunu kapsamaktadır. Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerimizin yetenek ve bilgilerini geliştirme niyetindeyiz” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Kuruluşu itibari ile meslek yüksekokulu özüyle kurulmuş, daha sonra uygulama alanlarıyla ilgili fark oluşturmuş bir üniversite olarak Türkiye’nin yeni yüz yılında da Hitit Üniversitesinin kendi düzleminde kendine özgü bir yer edinmesi adına girişimci bir üniversite rolünü almasından başka bir temel vizyon olmadığını hepimiz idrak ediyoruz.” dedi.

Girişimci uygulama alanlarının daha da öne çıkarılması gerektiğini kaydeden Rektör Öztürk, “Tıp alanından sosyal bilimlere ve özellikle meslek yüksekokulları dahil olmak üzere girişimci uygulama alanlarını ne kadar öne çıkarırsak diğer üniversitelerden ayrışmış olarak mezunlarımızı istihdam alanlarıyla hiçbir şekilde sorun yaşamadan bir araya getirecek adımları attığımız sürece öğrencilerimizi layıkıyla mezun edip topluma karışacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni açılan laboratuvarın öğrencilerin teorik ve pratik eğitimlerine önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirten Rektör Öztürk, güncel cihazlarla donatılmış laboratuvara sahip olan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu odyometri programı öğrencilerinin nitelikli mezunlar olarak sektörle buluşacağına inandığını vurgulayarak laboratuvarın kurulmasına emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açılış törenine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Nurcan Baykam, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman Çubuk’un yanı sıra üniversite yönetimi ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.