Milliyetçi Hareket Partisi Sungurlu İlçe Başkanlığı'nca satın alınan parti binasının tapusu, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye takdim edildi.
Atatürk Meydanındaki Çuhacılar İş Merkezinin 2. katı, MHP İlçe Başkanlığınca satın alınarak partiye kazandırıldı. Bu gelişme üzerine MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İlçe Başkanı Orhan Özyol ile birlikte Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ettiler.
MHP İlçe Başkanı Orhan Özyol, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "İlçe Başkanlığı hizmet binamızın resmî devir işlemlerinin Genel Merkezimize devrinin ardından, tapularımız Türk Dünyasının Bilge Lideri, muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye takdim edilmiştir. Sayın Genel Başkanımız, süreçten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İlçe Başkanlığı hizmet binamızın kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletmişlerdir" ifadelerini kullandı.