Sırbistan’da yapılan Serbian U17 International Turnuvasında Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi’nin milli sporcusu Mehmet Can Töremiş tek erkeklerde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

21-23 Haziran tarihlerinde Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde yapılan Serbian U17 International Turnuvasında tek erkeklerde mücadele eden milli sporcu Mehmet Can Töremiş çeyrek final maçında sakatlanmasına karşın müsabakayı bırakmadı ve maçı kazandı.

Yarı final maçında milli takım teknik heyeti ve sağlık heyetinin incelemesi sonucunda sakatlığının artması riskine karşılık maçlara çıkmama kararı verildi ve Mehmet Can Töremiş yarı final maçı yapmadan direk üçüncü olarak bronz kazandı.

Milli takım teknik heyetinde görev yapan Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi antrenörü Eren Murat Güngör turnuvanın en başarılı takımının Türkiye olduğunu söyledi.

17 Yaş altı milli takımın beş kategorinin dördüncü şampiyonluk kazandığı belirterek sporcuları, antrenörleri, idarecileri ve federasyon yönetimini tebrik etti.

Güngör Osmancık ilçesinde çıkarak bu başarıların kazanılmasında kendilerine büyük destek veren milletvekili Oğuzhan Kaya, Kaymakam Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.