Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Necati Gül, pazar denetimlerinin ardından yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Aşgın'a Çorumla ilgili bazı konularda önerilerini iletmek için defalarca randevu talep ettiklerini fakat olumlu dönüş yapılmadığını vurgulayan Necati Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'GEÇ KALMIŞ HAKLI BİR UYGULAMA'

"Sayın Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın Bey’in pazar uygulamasını destekliyorum. Geç kalmış bir meselenin yerinde ve hakkaniyetli bir uygulamasıdır.

Yıllardır, pazarı başıboş bırakıp, pazarcı esnafının kafasına göre takılmasına müdahale etmeyerek tahammül haline gelen ürün karıştırma, iyileri öne kötüleri arkaya dizme uygulaması tüketiciyi mağdur ediyordu. Pazarcı esnafının bu uygulamasını birden kesmeye çalışma, kendini haklı gören pazarcının ürünü çöpe dökmesi ve yüksek sesle tepkisi normaldir.

'ÜRÜNLER HALDEN GELİYOR, NEDEN HALİ KONTROL ETMİYORSUNUZ?'

Biz ZMO olarak pazarcı esnafını da dinledik. Pazar esnafı diyor ki günaydın! Yıllardır neredeydin? Yeni Belediye Başkanı seçilmedin ki diyor. Bu mesele yılların birikmişliği. Sebze hali de kontrolünüzde. Hali neden kontrol etmiyorsunuz. Ürün zaten pazarcı esnafına bu şekilde geliyor. Kasanın altı ile üstü birbirini tutmuyor. Standart ve homojen olmayan dizilim yerinden başlıyor. Biz zincirin son halkasıyız. Belediye, zincirin başından değil sonundan başlıyor. O yüzden konuya köklü çözüm üretilmesi gerekir diyorlar.

Bu nedenle, pazarcı esnafının ortaya koyduğu tepki yasal olmayabilir, ancak haklı bir çıkıştır. Kesilmesi gereken ceza da hukuki olabilir lakin adil olmayacaktır.

'AYNI DURUM GAZİ CADDESİ'NDE DE VAR

Aynı durum Gazi Caddesinde de mevcuttur. Yol boyunu gezdiğinizde sağlı sollu, parkın, süreliği olduğu belirtilmektedir. Uygulamada böyle durum yok. Park edenler kafasına göre takılmaktadır. Birisi aniden çıkıp 10 dakikadan fazla süre ile park ettiniz diye ceza kesmeye kalksa yasal olarak haklı olur ama adil olmaz.

'DEFALARCA RANDEVU TALEP ETTİK AMA OLUNŞU DÖNÜŞ OLMADI'

Sayın Belediye Başkanımız defalarca randevu talebimize rağmen, talebimize olumlu dönüş yapsa idi biz ZMO olarak bu husus dahil olmak üzere bir çok konuda kendilerine ilimiz için bilgilendirme yapacaktık. Yine de pazar uygulamasını destekliyor, ZMO olarak tarafımıza düşen her konuda destek vereceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Sonuç olarak, bu günü milat olarak kabul edip toplumu ilgilendiren her meseleye, adil ve hukuki çözüm üretmek karar ve emir sahiplerinin asli görevidir diyoruz."