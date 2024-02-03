Ankara’da 4 kadın, gözlerine kestirdikleri bir AVM’den 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi çaldı.

Hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yer alan bir alışveriş merkezinde meydana geldi.

Hem suçlu hem güçlü! Hem suçlu hem güçlü!

AVM’nin önüne gelen 4 kadın, önce bir süre etrafı gözetti.

İçlerinden birisinin dikkat dağıtmak için cep telefonuyla konuşma yaptığı esnada diğer kadınlar gözlerine kestirdikleri 5 bin lira değerindeki düdüklü tencereyi çalarak gözden uzaklaştı.

Tanınmamak için yüzlerine cerrahi maske takan hırsızların o anları ise AVM’nin güvenlik kamerasına yansıdı.