Ahlatcı Çorum FK PFDK’ya abone oldu. Kırmızı Siyahlı takım yine çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza kuruluna sevk edildi.

Kırmızı Siyahlı takımın Manisa FK ile oynadığı maçta taraftarların yaptığı çirkin ve kötü tezahürattan dolayı ceza kuruluna sevk edildi. Bu sezon beşinci kez aynı suçtan ceza kuruluna giden Çorum FK’ya yüklü bir para cezası ve belli bloklara bir maça girememe cezası gelmesi bekleniyor.

Şanlı Urfaspor, Amedspor maçında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayladı, usülsüz seyinci alınması ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması suçlarından ceza kuruluna sevk edildi. Sarı yeşilli kulüp idarecisi Mehmet Emin Şahin ve kulüp görevlisi Mehmet Hakkı Karadağ da tedbirli ceza kuruluna sevk edildi.

Sakaryaspor, Pendikspor maçında çirkin ve kötü tezahürat, saha olaylarıve talimatlara aykırı hareket suçlarından Pendikspor kulübüde çirkin ve kötü tezahürattan ceza kuruluna sevk edildi. Adanaspor’dan Oğuzhan Matur kural dışı hareketi nedeni ile ceza kuruluna sevk edilen tek futbolcu oldu.