YÜKSEL BASAR

Çorum’da 1999 yılından bu yana Gülabibey Mahallesi Nurettin Bey Caddesi numara 1 adresinde faaliyet gösteren Pithana Otel, oyun ve bilardo salonunu Çorum halkının hizmetine açtı.

Tuncay ve Halil Yurttutar işletmeciliğini yaptığı Pithana Otel, nezih ortamı ve güleryüzlü personeliyle bilardo ve oyunseverlerin yeni adresi olmaya hazırlanıyor.

Platin marka iki adet Amerikan, 1 adet 3 top maç bilardo masası ve 8 masa okey oyunu masasıyla hizmet verdiklerini belirten Yurttutar kardeşler, “Sıcak-soğuk içeçekler, hamburger, tost, cips, kek gibi yiyecek ve içeceklerin bulunduğu oyun salonunumuza tüm Çorum halkını bekiliyoruz. Ayrıca otelimizde doğum günü ve özel günlerde rahatça hizmet alabileceğiniz organizyon hizmetimiz devam etmekte. Otelimizin kendine ait otoparkı olup, park sorunu bulunmamaktadır. Bilgi ve rezervasyon için 0 364 224 36 21- 0 364 224 43 36 numaralarını arayabilirsiniz” ifadelerini kullandılar.