Bölücü terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlar başarıyla sürerken örgütün Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinde bir kız çocuğu kaçırıldı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, Tel Rıfat ilçesinden 14 yaşındaki N.M'nin, okul çıkışında PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

SÖZDE EĞİTİM KAMPLARINA GÖTÜRÜLÜYOR

Teröristlerin, kaçırdıkları çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini anlatan Ahmed, kaçırılan veya alıkonulan çocuklar ile gençlerin, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüldüğünü belirtti.

Ahmed, terör örgütü PKK/YPG'nin, yılın başından bu yana Halep, Rakka, Deyrizor ve Haseke illerinde işgal ettiği bölgelerde silahlı kadrosuna katmak için en az 25 çocuğu kaçırdığını kaydetti.