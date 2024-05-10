Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk; haksız kazanca, fiyat artışına ve piyasadaki rekabetin bozulmasına neden oluyor.

Fahiş fiyat artışının etkin denetlenmesi ve tespit edildiğinde uygulanacak cezaların caydırıcı oranda artırılması gündemdeydi.

Bu kapsamda marketlerde satılan ürünlerin ambalajları üzerine tavsiye fiyatlarının yazılması da gündeme alındı.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını kapsayan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifi komisyondan geçti

Kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

AK Parti'nin hazırladığı 23 maddelik kanun teklifi ile Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Soruşturma süreleri uzamayacak

Yasada ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmala sürelerinin uzamasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler de bulunuyor.

Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

Stokçuluk yaptığı için bir yılda 3 kez ceza alan işletmeye de 6 güne kadar kepenk kapatma cezası verilmesinin önü açılıyor.