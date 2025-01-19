Tel Rıfat ilçesinde terör örgütü PKK ve YPG, Suriye Milli Ordusu (SMO)’na yenildi. 1 Aralık’ta SMO'nun Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında PKK/YPG'nin elinden kurtardığı Tel Rıfat'taki 10 kilometrelik tünel şebekesi görüntülendi.

BİNALARIN METRELERCE ALTINDA KAZIDILAR

Tünel arama tarama faaliyetlerinde, binaların metrelerce altına kazılan tünellerde, belirli aralıklara istiflenen varillere, elektrik kablolarına ve demir kapıların ardındaki yataklı odalara rastlandı.

Farklı kollara ayrılan kavşakların yer aldığı tünel şebekesindeki odalarda PKK/YPG'li teröristlerin fotoğrafları bulundu. Tünellerin yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde olduğu gözlemlendi.

SİVİL YERLEŞİMLERİ TERÖR FAALİYETLERİ İÇİN KULLANDI

YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu bölgelerde ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Tüneller, bir bölgeden diğerine malzeme taşıma ve saklanma maksadıyla da kullanılıyor.

Terör örgütü, daha önce de Afrin, Münbiç, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı, Haseke ve Malikiyye bölgelerinde de tünel ve çukurlar kazmıştı.

Sivilleri kalkan yapan teröristler işgal ettiği bölgelerde genellikle evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tüneller kazıyor.