Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörü bitirmek için normalleşme trafiği tüm hızıyla sürerken, güvenlik güçleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgusunu yaptığı 'terörsüz Türkiye' için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda terör örgütü PKK'ya son darbe Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) geldi. PKK'nın sözde kadın yapılanmasından sorumlu 2 terörist Irak'ın kuzeyine düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

MİT’in saha ajanları, PKK/KCK’nın silahlı kadın örgütlenmesi içerisinde faaliyet gösteren Mitra Mani kod adlı Zeynep Aslan ve Ekin Dilda kod adlı Zeliha Mahçup’un, Irak/Hakurk kırsalında faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Türkiye’deki stratejik hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirmek üzere eğitim aldıkları öğrenilen PKK/KCK’lı Zeynep Aslan ve Zeliha Mahçup’un yurtiçine geçmek üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.

MİT​ ADIM ADIM İZLEDİ

MİT, sahada ajanları vasıtasıyla söz konusu teröristlerin yurtiçine geçmek üzere hareket edecekleri tarih ve saat bilgisini netleştirdi. Mitra Mani kod adlı Zeynep Aslan ve Ekin Dilda kod adlı Zeliha Mahçup adım adım takip edilmeye başlandı.

TERÖRDEN ARANANLAR LİSTESİNE 2 ÇİZİK DAHA

Haklarında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan iki kadın terörist için operasyon kararı alındı. Uygun şartların oluşması ile MİT, metropolleri kana bulama hedefi taşıyan teröristleri Irak/Hakurk’ta nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

PKK, PSİKOLOJİK SORUNLARINDAN FAYDALANMAYA ÇALIŞTI

Zeynep Aslan, terör örgütünün gençlere yönelik propagandalarından etkilenerek 2015 yılında PKK/KCK​ kırsal kadrolarına katıldı. Aslan, örgüt tarafından silahlandırılarak Gare, Kandil, Metina ve Haftanin’de faaliyet gösterdi. Irak kırsalında güvenlik güçlerine karşı silahlı eylemlerde yer aldı. Son olarak Hakurk’ta, psikolojik sıkıntıları bulunmasından faydalanılarak PKK/KCK sorumluları tarafından Türkiye’de eylem yapması yönünde ikna edildi.

KÜÇÜK YAŞTA ÖRGÜTE KATILDI

Diğer kadın terörist Zeliha Mahçup ise küçük yaşta terör örgütü tarafından silah altına alındı. 2015 yılında PKK/KCK tarafından DEAŞ ile çatışmalara girmesi amacıyla Suriye’ye gönderildi. Son olarak Hakurk’ta eylem amaçlı eğitim aldı.