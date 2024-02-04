Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bölücü terör örgütü PKK üyelerine nefes aldırmıyor. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında çok sayıda terörist öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TERÖRÜ KAYNAĞINDA KURUTMAKTA KARARLIYIZ"

"Nerede olurlarsa olsunlar, teröristlerin inlerini başlarına yıktık, yıkıyoruz ve yıkmaya devam edeceğiz!

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız."

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALDE

Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde de saldırı hazırlığı yapan teröristler emellerine ulaşamadı. MSB, 2 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirmeye devam edeceğiz" denildi.