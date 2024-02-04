Saadet Partisi bazı büyükşehir belediye başkan adaylarının da yer aldığı belediye başkan adaylarını düzenlediği programla tanıttı.

Ankara’da ATO Congresium’da yapılan programa SP Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran ve teşkilat mensupları da katıldı.

Programda 9’u büyükşehir, 26’sı il belediye başkanı olmak üzere 339 belediye başkan adayı tanıtıldı.

Tanıtım programında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İsrafın ‘i’sine dahi tahammülümüz yoktur. Vatandaşın cebinden kuruş kuruş toplanan paraları milyar milyar savurma dönemine mutlaka bunun için son vereceğiz. Kaynaklarımızı verimli kullanacak bu konuda çok ama çok hassas davranacağız. Titiz davranacağız. Yolsuzluğa asla müsamaha göstermeyeceğiz. Belediyelerimizin kapısından arsız, hırsız girmeyecektir. Bizim belediye başkanlarımızın kursağından bir lokma yetim malı geçmez. Belediye kaynaklarını ise yetim malına sahip çıkar gibi değerlendireceğiz. Biz bu anlayışla israf, rüşvet ve yolsuzluk düzenine son vereceğiz. 1 Nisan sabahından itibaren ihaleler üzerinden birilerinin köşeyi dönme devri sona erecektir” dedi.