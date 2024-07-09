Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün, aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 1-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda,

haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık, 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlar olmak üzere, toplamda 15 şahıs yakalandı.

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 4 erkek şahıstan, 2 kadın ve 3 erkek şahıs görevliler tarafından bulunurken kayıp olan 1 kadın ve 1 erkek şahsın aranma çalışmalarına ise devam ediliyor.