Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün, aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

Sungurlu'da çay 7.5 lira oldu Sungurlu'da çay 7.5 lira oldu

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 1-8 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda,
haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2 hırsızlık, 2 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlar olmak üzere, toplamda 15 şahıs yakalandı.

Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 4 erkek şahıstan, 2 kadın ve 3 erkek şahıs görevliler tarafından bulunurken kayıp olan 1 kadın ve 1 erkek şahsın aranma çalışmalarına ise devam ediliyor. 

Editör: Çorum Hakimiyet