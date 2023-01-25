DP’de İl ve Merkez İlçe yönetimi belli oldu

MURAT ÇETİN

İl ve Merkez İlçe yönetimini oluşturduklarını belirten Demokrat Parti(DP) İl Başkanı Ahmet Damar, ilçelerde ise teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

DP İl Başkanı Ahmet Damar ve Merkez İlçe yönetim kurulu üyeleri İlker İnanır ile Dursun Penekli’den oluşan heyet gazetemizi ziyaret etti.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmenliğine getirilen Mustafa Burak Yalçın’a hayırlı olsun dileklerini ileten Ahmet Damar, Yalçın’a çalışmalarında başarılar diledi.

İl yönetimi ve Merkez İlçe yönetimini oluşturduklarını aktaran yönetimlerde şu isimlerin yer aldığını ifade etti.

İl Yönetimi: “Himmet Aguş, Kadir Toz, Serpil Şahin, Arif Balcı, Selahattin Sert, Adem Dolaşık, Özgür Baykara, Özcan Gümüş, Ogün Demirparmak, Sefa Kol, Mustafa Pek, İlhan Keleş, Erdoğan Dinç, Sinan Çetin, Fahrettin Uzlu, Necdet Caros, Raşit Yücel.

Merkez İlçe Yönetimi: Mehmet Tunç, İlker İnanır, Dursun Penekli, Satılmış Sırma, Ferhat Çiftçi, Mustafa Özdemir, Kenan Ödemiş, İsa Genç, Emre Sezer, Barış Soysal.”

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023, 14:35