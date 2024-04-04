Saadet Partisi(SP) Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, gazetemize nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette seçim sonuçlarını değerlendiren Faruk Cıdık, kazanan adayları tebrik ederek, “Yapacakları çalışmalarda önce yetim hakkını, hukuku ve adaleti gözeteceklerini umut ediyorum. Bir şeçimi daha geride bıraktık. Önce Gazze, sonra Çorum ve ülkemiz için hayırlı olur inşallah” dedi.

Seçim çalışmalarında kendisine destek olan teşkilat mensuplarına da teşekkür eden Cıdık, şunları söyledi: “Seçim süreci boyunca rahmetli hocamızın heyecan heyecan heyacan düsturunu canlı tutmaya çalıştık mahalle mahalle kapı kapı dolaştık davamızı ve derdimizi anlattık. Bu süreçte beni maddi manevi yalnız bırakmayan aileme il teşkilatımıza, gençlerimize, Mil-Ko kuruluşlarımıza, dostlarıma ve özellikle hanım kardeşlerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Biz biliyor ve inanıyoruz ki oy oranımız ne olursa olsun özgül ağırlığı rakamlarla ölçülmeyen bir hareketin hizmetkarıyız inancımız davamıza ve prensiplerimize tam ve sonsuzdur.

Beni dava kardeşlerimle büyük bir aile yapan saadet partimize, bize oy veren vermeyen bütün hemşerilerime de teşekkürü bir borç biliyorum. Zafer inananlarındır ve zafer yakındır inşallah.”

Ziyarette SP Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş ile SKM Başkanı Eyüp Ergün de hazır bulundu.