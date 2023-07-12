Çorum'da bir iş yeri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle kurşunlandı.

Olay, Çorum il merkezi Küçük Sanayi Sitesi 21. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir iş yerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfek ile ateş açıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saçmaların isabet ettiği iş yerinin camları kırıldı.

Polis ekipleri, kurşunlama olayını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.