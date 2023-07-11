FATİH BATTAR

Çorum'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi çocuk yaralandı.

Olay, Kunduzhan Mahallesi Kunduzhan Caddesi’nde meydana geldi.

İddialara göre, otomobiliyle caddeye gelen bir kişi daha önce tartıştığı kişinin aracına pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu araç içindeki biri 11, diğer 17 yaşlarındaki iki çocuk yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi alındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik tedbiri alırken sokak trafiğe kapatıldı. Olayın ardından kaçan şahsın yakalanması için Asayiş Şube ekiplerince çalışma başlatıldı.