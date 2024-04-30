Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Spor Olimpiyatları 35. Basketbol Kızlar Grup müsabakaları ilimiz Toki Spor Salonu’nda yapıldı. Dörk ilin mücadele ettiği Samsun Yurtları birinciliği kazandı.

Üç gün süren grup maçlarında final maçında Samsun Gençlik ve Spor bakanlığı Yurtları ile Ankara Yurtları arasındaki maçta rakibine 39-34 üstünlük kuran Samsun takımı birinci olurken Ankara ikinci oldu. Edirne Yurtları üçüncülük kupasını alırken Çorum takımı ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Grup maçları sonunda düzenlenen ödül töreninde en centilmen takım olarak fair play ödülüne kilometrelerce uzaktan gelerek gruplarda mücadele eden Edirne takımına verildi. Ödülü İl Müdürü Cemil Çağlar verdi.

Çorum takımının ödülünü ise Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık verdi.